Accord avec Rabiot : L’annonce surprise de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par les dirigeants de l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot s'est finalement engagé avec le Milan AC dans le cadre d'un transfert évalué à 7M€. Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, se livre sur les contours financiers de cette opération et révèle un accord au préalable avec Rabiot afin de faciliter son départ.

Moins d'un an après son arrivée libre à l'OM, Adrien Rabiot (30 ans) a été poussé vers la sortie en août en raison de sa bagarre à Rennes avec Jonathan Rowe. La réaction des dirigeants olympiens ne s'est pas faite attendre, et le milieu de terrain de l'équipe de France a donc été poussé au départ pour finalement s'engager avec le Milan AC dans les derniers jours du mercato.

« Il y avait une sorte de gentlemen agreement » Interrogé par Le Monde, Medhi Benatia justifie le faible montant du transfert de Rabiot (7M€) : « Tu ne peux pas demander la lune : tu vends Adrien parce qu’il s’est passé quelque chose. Sinon, sa valeur, c’est peut-être 20 millions d’euros. Mais il y avait une sorte de gentlemen agreement dans son contrat. Jusqu’à fin juillet, il pouvait partir pour une somme minime, parce qu’il était venu gratuitement à l’OM et avait accepté un salaire vraiment bas par rapport à son talent », indique le directeur sportif de l'OM.