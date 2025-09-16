Transfert au PSG : La prochaine recrue dévoilée en plein direct ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, l’été n’a pas été si agité que cela. Seulement trois recrues sont venues renforcer un effectif de Luis Enrique qui a été bien éprouvé par les efforts la saison dernière. Et alors que le cas Maghnes Akliouche a été un sujet de spéculations pendant le mercato, l’international français n’a pas quitté Monaco pour Paris. Cependant, Luis Campos pourrait avoir vendu la mèche à la radio.

Le Paris Saint-Germain a été très discret sur le marché des transferts cet été. Hormis Lucas Chevalier (55M€ bonus compris), Ilya Zabarnyi (66M€ en incluant les bonus) ainsi que Renato Marin arrivé libre de tout contrat de la Roma. Un défenseur central ainsi que deux gardiens donc au PSG, voici le bilan du mercato. Et pourtant, des éléments plus offensifs ont été envoyés du côté du champion d’Europe par l’intermédiaire des médias.

«S’il y a un bon joueur en France, qui nous intéresse, (…) bien sûr qu’on va l’étudier» Il a notamment été question de Rodrygo Goes et de Maghnes Akliouche. Concernant le néo-international français de 23 ans qui joue à l’AS Monaco, Luis Campos en pincerait pour lui depuis le printemps 2024 selon L’Équipe. Invité de Rothen s’enflamme, émission de RMC Sport lundi soir, le conseiller football a évoqué la politique de recrutement de jeunes talents de Ligue 1. « S’il y a un bon joueur en France, qui nous intéresse, qui a le profil qu’on cherche pour notre équipe, et l’entraîneur nous dit : « Très bien, c’est le profil », bien sûr qu’on va l’étudier ».