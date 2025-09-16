Transfert au PSG : La prochaine recrue dévoilée en plein direct ?

Au PSG, l’été n’a pas été si agité que cela. Seulement trois recrues sont venues renforcer un effectif de Luis Enrique qui a été bien éprouvé par les efforts la saison dernière. Et alors que le cas Maghnes Akliouche a été un sujet de spéculations pendant le mercato, l’international français n’a pas quitté Monaco pour Paris. Cependant, Luis Campos pourrait avoir vendu la mèche à la radio.
Le Paris Saint-Germain a été très discret sur le marché des transferts cet été. Hormis Lucas Chevalier (55M€ bonus compris), Ilya Zabarnyi (66M€ en incluant les bonus) ainsi que Renato Marin arrivé libre de tout contrat de la Roma. Un défenseur central ainsi que deux gardiens donc au PSG, voici le bilan du mercato. Et pourtant, des éléments plus offensifs ont été envoyés du côté du champion d’Europe par l’intermédiaire des médias.
«S’il y a un bon joueur en France, qui nous intéresse, (…) bien sûr qu’on va l’étudier»
Il a notamment été question de Rodrygo Goes et de Maghnes Akliouche. Concernant le néo-international français de 23 ans qui joue à l’AS Monaco, Luis Campos en pincerait pour lui depuis le printemps 2024 selon L’Équipe. Invité de Rothen s’enflamme, émission de RMC Sport lundi soir, le conseiller football a évoqué la politique de recrutement de jeunes talents de Ligue 1. « S’il y a un bon joueur en France, qui nous intéresse, qui a le profil qu’on cherche pour notre équipe, et l’entraîneur nous dit : « Très bien, c’est le profil », bien sûr qu’on va l’étudier ».
Luis Campos sourit à une question sur Maghnes Akliouche
Jérôme Rothen a relancé le sujet Akliouche, sur le ton de l’humour, en lâchant la déclaration suivante sur les ondes de la radio. « Je viens de recevoir un message d’Akliouche, il nous écoute, il m’a dit : « Il parle de moi ? (Rires) ». Luis Campos, avec le sourire aux lèvres, a effectué un hochement de tête laissant signifier qu’il ne peut pas commenter. Un aveu pour un éventuel futur mouvement sur le mercato ?