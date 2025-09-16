Ballon d'Or - Dembélé : L'enquête qui sauve le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, le journaliste australien Neal Gardner a révélé avoir reçu un tweet qui crée un certain malaise autour de la cérémonie du Ballon d'Or. Il aurait effectivement reçu une proposition lui demandant de mettre en avant la candidature d'Ousmane Dembélé. Mais une enquête de The Athletic discrédite le PSG et l'entourage du joueur.

C'est une révélation qui pourrait bien créer le scandale autour de la cérémonie du Ballon d'Or qui se déroulera lundi 22 septembre à Paris. En effet, le journaliste australien Neal Gardner a dévoilé un mail dans lequel on lui demande mettre en avant la candidature d'Ousmane Dembélé contre une rémunération.

Le mail qui peut créer le scandale au Ballon d'Or « Nous envisageons une campagne d’un mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Plus précisément, nous aimerions proposer trois tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, qui mettront en avant ses performances, son impact et les arguments en faveur de sa reconnaissance. Compte tenu de votre crédibilité et de votre influence au sein de la communauté du football, votre participation donnerait un poids significatif à cette conversation. À ce stade, nous aimerions vous demander un devis pour cette collaboration », peut-on lire dans ce mail.