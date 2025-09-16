Ballon d'Or - Dembélé : L'enquête qui sauve le PSG !

Ces dernières heures, le journaliste australien Neal Gardner a révélé avoir reçu un tweet qui crée un certain malaise autour de la cérémonie du Ballon d'Or. Il aurait effectivement reçu une proposition lui demandant de mettre en avant la candidature d'Ousmane Dembélé. Mais une enquête de The Athletic discrédite le PSG et l'entourage du joueur.
C'est une révélation qui pourrait bien créer le scandale autour de la cérémonie du Ballon d'Or qui se déroulera lundi 22 septembre à Paris. En effet, le journaliste australien Neal Gardner a dévoilé un mail dans lequel on lui demande mettre en avant la candidature d'Ousmane Dembélé contre une rémunération.
Le mail qui peut créer le scandale au Ballon d'Or
« Nous envisageons une campagne d’un mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Plus précisément, nous aimerions proposer trois tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, qui mettront en avant ses performances, son impact et les arguments en faveur de sa reconnaissance. Compte tenu de votre crédibilité et de votre influence au sein de la communauté du football, votre participation donnerait un poids significatif à cette conversation. À ce stade, nous aimerions vous demander un devis pour cette collaboration », peut-on lire dans ce mail.
The Athletic a enquêté
Compte tenu de la polémique que cela pourrait susciter, The Athletic a enquêté afin de savoir qui a envoyé ce mail. Et il s'avère qu'il s'agit de la société appelée Bangrr International, basée en Inde et fondée par Ali Husain. Face à cette polémique, ce dernier s'est donc expliqué. « Cet email était une demande spontanée envoyée par une jeune stagiaire de notre agence. Étudiante passionnée de football, de publicité et de création de contenu numérique, la stagiaire avait remarqué le récent message de M. Gardner évoquant des demandes de collaboration. Cela lui a donné l’idée de mener une recherche personnelle sur la manière dont les influenceurs et les journalistes structurent leurs partenariats pour la promotion des marques, en particulier dans le secteur du football. Le stagiaire a vu cela comme une occasion d’apprendre à connaître un autre segment du paysage numérique… (et) a envoyé un message spéculatif pour s’informer sur les tarifs standard du secteur. Il s’agissait d’une initiative isolée motivée par la curiosité éducative, et non d’une directive de notre agence ou d’une campagne commandée par un tiers », assure Ali Husain auprès de The Athletic. Autrement dit, cette enquête discrédite le PSG et Ousmane Dembélé.