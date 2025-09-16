«Ils nous prennent pour des c*ns», le PSG se fait terminer !

A quelques heures de son entrée en lice en Ligue des Champions face à l’Atalanta, le Paris Saint-Germain s’est exprimé par le biais de Luis Campos, son directeur sportif. Mais sa prise de parole est loin de faire l’unanimité, avec notamment Daniel Riolo qui n’a pas hésité à le tacler en direct sur RMC.
Très critiqué il y a encore quelques mois, le PSG a mis tout le monde d’accord avec sa victoire en Ligue des Champions. Et les hommes de Luis Enrique y ont mis la manière, avec un visage extrêmement séduisant. Mais certaines choses ne changent pas à Paris…
« Campos a encore essayé de nous vendre l’imprévisibilité, ce qui est une énorme banane »
C’est le cas de la communication, avec Luis Campos qui a livré un long entretien ce lundi sur RMC… qui n’a pas du tout convaincu Daniel Riolo ! « Campos a encore essayé de nous vendre l’imprévisibilité, ce qui est une énorme banane » a lâché l’une des célébrés voix de l’émission quotidienne After Foot.
« Tout ça, c'est une énorme banane »
« À partir du moment où tu savais exactement quels allaient être les mouvements des joueurs, qu’ils se sont mis à tout cartonner et à tout gagner... Tout ça, c'est une énorme banane » a assuré Daniel Riolo. « Et après, quand les compositions ont arrêté de changer, le PSG s’est envolé. Mais il paraît que c’était préparé. Mais ils nous prennent pour des cons. Mais on s’en fout parce que l’important c’est qu’ils aient gagné ».