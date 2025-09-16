«Ils nous prennent pour des c*ns», le PSG se fait terminer !

Axel Cornic

A quelques heures de son entrée en lice en Ligue des Champions face à l’Atalanta, le Paris Saint-Germain s’est exprimé par le biais de Luis Campos, son directeur sportif. Mais sa prise de parole est loin de faire l’unanimité, avec notamment Daniel Riolo qui n’a pas hésité à le tacler en direct sur RMC.

Très critiqué il y a encore quelques mois, le PSG a mis tout le monde d’accord avec sa victoire en Ligue des Champions. Et les hommes de Luis Enrique y ont mis la manière, avec un visage extrêmement séduisant. Mais certaines choses ne changent pas à Paris…

« Campos a encore essayé de nous vendre l’imprévisibilité, ce qui est une énorme banane » C’est le cas de la communication, avec Luis Campos qui a livré un long entretien ce lundi sur RMC… qui n’a pas du tout convaincu Daniel Riolo ! « Campos a encore essayé de nous vendre l’imprévisibilité, ce qui est une énorme banane » a lâché l’une des célébrés voix de l’émission quotidienne After Foot.