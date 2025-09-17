Transfert à 35M€ : Le PSG reçoit une réponse cash !

Opposé à l'Atalanta Bergame ce mercredi en Ligue des champions, le PSG a un passé avec le club italien sur le mercato. Outre le dossier Ademola Lookman qui a fait couler de l'encre, le club a tenté sa chance pour un jeune défenseur, Giorgio Scalvini, considéré comme une pépite. En 2023, le PSG a fait une offre et s'est heurté à une réponse sèche de l'Atalanta.
Désireux de renforcer son secteur défensif en 2023, le PSG aurait opté pour Giorgio Scalvini. Le jeune Italien, formé à l'Atalanta Bergame, est considéré comme une pépite depuis ses débuts. Sous contrat jusqu'en 2028, il semble être très attaché à son club. Ses dirigeants ont d'ailleurs été assez clairs avec le PSG.
Le PSG tente un transfert à 35M€
Comme le révèle Tuttomercatoweb, le PSG a tenté un coup sur le mercato en 2023 en s'intéressant à Giorgio Scalvini. Le club aurait proposé 35M€ pour le défenseur central, âgé de 19 ans à l'époque. C'est aujourd'hui le prix qui lui est toujours associé d'après Transfermarkt, malgré une saison 2024-2025 rendue difficile à cause des blessures.
Le PSG face à un mur pour ce transfert
Le média italien rajoute que l'intérêt du PSG n'a pas beaucoup impressionné l'Atalanta Bergame puisque le club a très vite donné sa réponse : non. A l'époque, l'Atalanta n'aurait accepté qu'une offre à 50M€ pour laisser partir sa pépite.