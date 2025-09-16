«C'est exceptionnel» : Le vestiaire du PSG annonce une signature de folie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola pourrait prochainement prolonger son bail avec le club de la capitale. Des discussions auraient même débuté. Et visiblement, cette signature serait très bien vue dans le vestiaire comme le laisse penser les déclarations de Marquinhos qui encense son coéquipier.

Le moment est parfaitement choisi. Alors que plusieurs informations circulent concernant des discussions pour sa prolongation de contrat, Bradley Barcola réalise un excellent début de saison avec le PSG comme le confirme son doublé contre le RC Lens (2-0) dimanche. En l'absence d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, l'ancien ailier de l'OL s'impose même comme le leader de l'attaque du PSG qui s'apprête à faire son entrée en lice en Ligue des champions mercredi contre l'Atalanta. Et Marquinhos en a profité pour encenser son coéquipier.

Le vestiaire du PSG s'enflamme pour Barcola « Dans ce genre de cas, il y a toujours des joueurs qui peuvent en profiter. Mais Bradley, ce n'est pas une surprise pour nous. Des gens attirent peut-être plus l'attention autour mais il a toujours été très décisif avec nous, surtout dans des moments où on en avait plus besoin », estime-t-il en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.