Une star s’annonce au PSG l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé pendant un temps sur le départ cet été alors qu'il avait notamment la cote en Arabie Saoudite, Marquinhos est finalement resté au PSG. Il était question d'un départ dans un an pour l'emblématique défenseur central brésilien, mais ce dernier affiche une toute autre envie : il souhaite poursuivre encore plusieurs années au PSG, et même terminer sa carrière au Parc des Princes.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG dont il porte les couleurs depuis maintenant douze ans, Marquinhos (31 ans) est-il vraiment sur la fin de son aventure parisienne ? Il a longtemps été question d'un transfert en Arabie Saoudite au début de l'été pour l'international brésilien, qui a finalement été conservé par les dirigeants parisiens après la victoire en finale de la Ligue des Champions, le 31 mai dernier. Mais le PSG a déboursé le prix fort (63M€ hors bonus) pour recruter Ilya Zabarnyi, d'ores et déjà présenté comme le futur successeur de Marquinhos qui pourrait donc partir dans un an. Mais qu'en est-il dans l'esprit du capitaine parisien ?

Marquinhos veut rester au PSG Interrogé dans les colonnes du Parisien, Marquinhos fait le point sur son avenir et affiche clairement son envie de rester au PSG la saison prochaine, voire même jusqu'à la fin de sa carrière : « J'espère… La concurrence est de plus en plus difficile dans les grands clubs. Mais jusqu'au dernier jour, je me donnerai à plus de 100% pour Paris. Avec la forme que j'ai et vu mon âge, je peux encore apporter beaucoup à cette équipe. Mais il peut se passer beaucoup de choses, ça dépend du président, du coach, de moi aussi », indique Marquinhos.