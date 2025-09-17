Une star s’annonce au PSG l’année prochaine !

Annoncé pendant un temps sur le départ cet été alors qu'il avait notamment la cote en Arabie Saoudite, Marquinhos est finalement resté au PSG. Il était question d'un départ dans un an pour l'emblématique défenseur central brésilien, mais ce dernier affiche une toute autre envie : il souhaite poursuivre encore plusieurs années au PSG, et même terminer sa carrière au Parc des Princes.
Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG dont il porte les couleurs depuis maintenant douze ans, Marquinhos (31 ans) est-il vraiment sur la fin de son aventure parisienne ? Il a longtemps été question d'un transfert en Arabie Saoudite au début de l'été pour l'international brésilien, qui a finalement été conservé par les dirigeants parisiens après la victoire en finale de la Ligue des Champions, le 31 mai dernier. Mais le PSG a déboursé le prix fort (63M€ hors bonus) pour recruter Ilya Zabarnyi, d'ores et déjà présenté comme le futur successeur de Marquinhos qui pourrait donc partir dans un an. Mais qu'en est-il dans l'esprit du capitaine parisien ?
Marquinhos veut rester au PSG
Interrogé dans les colonnes du Parisien, Marquinhos fait le point sur son avenir et affiche clairement son envie de rester au PSG la saison prochaine, voire même jusqu'à la fin de sa carrière : « J'espère… La concurrence est de plus en plus difficile dans les grands clubs. Mais jusqu'au dernier jour, je me donnerai à plus de 100% pour Paris. Avec la forme que j'ai et vu mon âge, je peux encore apporter beaucoup à cette équipe. Mais il peut se passer beaucoup de choses, ça dépend du président, du coach, de moi aussi », indique Marquinhos.
« Rester le plus longtemps possible »
« Je dois être performant pour garder ma place. Le foot va vite. Je vais tout donner pour que le coach et le président soient contents de moi et pour pouvoir rester le plus longtemps possible », poursuit Marquinhos, qui ne compte pas laisser sa place aussi facilement à Zabarnyi et continuera de se battre afin de rester au PSG la saison prochaine et jusqu'à la fin de son contrat. Reste à savoir ce que décideront les dirigeants du club de la capitale et s'ils le pousseront vers la sortie comme ils l'ont fait cet été avec Presnel Kimpembe.