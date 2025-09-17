Marquinhos - PSG : L’annonce surprise sur un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais concurrencé par le robuste défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi qui a été transféré au PSG pour 63M€ cet été, Marquinhos ne perçoit pas pour autant ce renfort comme une menace. Le capitaine du club de la capitale se livre à ce sujet avec un discours plutôt inattendu.

Âgé de 31 ans, Marquinhos se rapproche tout doucement de la fin de sa carrière, lui qui porte les couleurs du PSG depuis 2013. Une longévité qui fait du défenseur central brésilien une légende à part entière du club de la capitale, mais il se retrouve menacé par une nouvelle présence au PSG : celle d'Ilya Zabarnyi, recruté cet été en provenance de Bournemouth pour 63M€.

« La concurrence donne un coup de boost » L'international ukrainien est certainement amené à succéder à Marquinhos dans ce rôle de titulaire indiscutable dans l'axe droit de la charnière centrale du PSG, mais de son côté, le Brésilien ne se sent pas menacé par cette grosse recrue : « Si j'ai peur de l'arrivée de Zabarnyi ? Pas du tout. La concurrence donne un coup de boost. C'est très important pour te motiver à travailler plus, surtout face à de jeunes joueurs qui ont faim. Il ne faut pas tourner la tête face à un concurrent », confie Marquinhos dans un entretien accordé au Parisien.