Transfert de dernière minute : Accord total à l'OL, un attaquant arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint à l'austérité durant son mercato, l'OL a du se séparer de Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato. Et malgré l'arrivée de Martin Satriano, prêté par le RC Lens, la direction des Gones s'est mis d'accord en interne sur la nécessité absolue de recruter un joker dans le secteur offensif.

Malgré un début de saison encourageant, gâché par la défaite à Rennes (1-3) dimanche, l'OL a conscience que son effectif est léger pour jouer sur plusieurs tableaux. Il faut dire que le mercato estival a été rendu compliqué par la situation économique catastrophique du club, obligé de vendre Georges Mikautadze à Villarreal.

L'OL va s'activer pour un joker Et bien que l'OL ait obtenu le prêt de Martin Satriano en provenance du RC Lens, le secteur offensif de Paulo Fonseca est trop peu fourni. Ainsi, selon les informations du Progrès, tout le monde serait désormais d'accord au sein de la direction des Gones concernant la nécessité de recruter un joker dans le secteur offensif.