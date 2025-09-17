Transfert de dernière minute : Accord total à l'OL, un attaquant arrive !

Contraint à l'austérité durant son mercato, l'OL a du se séparer de Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato. Et malgré l'arrivée de Martin Satriano, prêté par le RC Lens, la direction des Gones s'est mis d'accord en interne sur la nécessité absolue de recruter un joker dans le secteur offensif.
Malgré un début de saison encourageant, gâché par la défaite à Rennes (1-3) dimanche, l'OL a conscience que son effectif est léger pour jouer sur plusieurs tableaux. Il faut dire que le mercato estival a été rendu compliqué par la situation économique catastrophique du club, obligé de vendre Georges Mikautadze à Villarreal.
L'OL va s'activer pour un joker
Et bien que l'OL ait obtenu le prêt de Martin Satriano en provenance du RC Lens, le secteur offensif de Paulo Fonseca est trop peu fourni. Ainsi, selon les informations du Progrès, tout le monde serait désormais d'accord au sein de la direction des Gones concernant la nécessité de recruter un joker dans le secteur offensif.
La piste Maupay relancée ?
Dans cette optique, l'OL ne peut que recruter un joueur évoluant en France ou libre de tout contrat. Neal Maupay répond à ces critères. Comme révélé par le10sport.com, l'attaquant de l'OM, qui n'entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, fait parties des pistes étudiées par les Gonnes. « On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix », confiait même le Directeur Général de l’OL, Michael Gerlinger au micro de l'After Foot.