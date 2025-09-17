Stupeur à l'OL : «Je veux partir le plus rapidement possible»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de la nécessité d'alléger sa masse salariale, l'OL s'est séparer de Jordan Veretout cet été. Le milieu de terrain français sortait d'une saison compliquée à Lyon et s'est engagé avec le club qatari d’Al-Arabi SC. Un soulagement pour l'ancien joueur de l'OM qui avait pleinement conscience que le moment était venu de partir.

Recruté pour 4M€ en provenance de l'OM, Jordan Veretout ne sera resté qu'une seule saison à Lyon. Il faut dire que son imposant salaire était devenu un gros handicap au moment où l'OL a de gros problèmes économiques. Ainsi, le milieu de terrain français a décidé de partir cet été et s'est engagé avec le club qatari d’Al-Arabi SC qui a déboursé 500 000€ pour son transfert.

Veretout revient sur son départ de l'OL Interrogé sur son départ au micro de Media Carré, Jordan Veretout révèle toutefois que les négociations n'ont pas été faciles. « Lyon était exigeant au niveau financier, donc il y a eu un peu un bras de fer, mais toujours dans le respect. J'aurais pu rejoindre mon nouveau club bien plus tôt », assure le milieu de terrain français avant de reconnaître qu'il était temps de partir.