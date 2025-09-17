OM : Transfert historique à l’étranger, il lâche sa réponse en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée en provenance de Norwich, Jonathan Rowe a quitté l’OM pour prendre la direction de Bologne cet été. Le club italien a dépensé 19,5M€ bonus compris pour recruter l’ailier âgé de 22 ans. L’opération la plus chère depuis que Joey Saputo en est le propriétaire, mais l’Anglais ne veut pas se focaliser sur le montant de son transfert.

Après avoir fait ses débuts dimanche face à l’AC Milan (1-0), Jonathan Rowe (22 ans) était en conférence de presse ce mardi, à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de Bologne, qu’il a rejoint en provenance de l’OM. Il a notamment été interrogé sur le montant de son transfert, estimé à 19,5M€ bonus compris.

«Les aspects financiers ne me concernent pas» Un investissement important pour Bologne. En effet, c’est le transfert le plus cher du club depuis que Joey Staputo en est la propriétaire, en 2015. Mais il l’a confié, Jonathan Rowe ne veut pas se contrer sur le montant de son transfert.