Mercato : L’OM boucle un transfert historique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plus que jamais sur le départ après sa violente altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe est sur le point de quitter l’OM. L’attaquant âgé de 22 ans va s’engager avec Bologne où il passera sa visite médicale ce vendredi. Une opération estimée à 19,5M€ bonus compris, soit le transfert le plus cher du club italien depuis que Joey Saputo en est le propriétaire.

Arrivé l’été dernier en provenance de Norwich, Jonathan Rowe n’aura passé qu’une seule saison à l'OM. Placé sur le marché des transferts à la suite de sa violente altercation avec Adrien Rabiot, vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), l’international Espoirs anglais est sur le point de s’engager avec son nouveau club.

Rowe à Bologne pour 19,5M€ bonus compris En effet, c’est à Bologne que Jonathan Rowe va poursuivre sa carrière. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé avec l’OM pour le transfert de l’attaquant âgé de 22 ans, estimé à 17M€, plus 2,5M€ de bonus et 10% pour Marseille sur une future revente du joueur.