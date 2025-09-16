Mercato - OM : Il annonce une grosse bagarre pour son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti de l’OM dans les derniers jours du mercato, Azzedine Ounahi était officiellement présenté en tant que nouveau joueur de Gérone ce mardi. Le milieu de terrain âgé de 25 ans est notamment revenu sur son choix de rejoindre le club espagnol. Un transfert qui n’a pas été facile à conclure et « toutes les parties ont dû se battre pour que cela se fasse. »

Bien qu’il ait disputé son premier match le week-end dernier face au Celta Vigo (1-1), Azzedine Ounahi était ce mardi en conférence de presse à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de Gérone. Un club qu’il a rejoint en provenance de l’OM en fin de mercato.

« Toutes les parties ont dû se battre pour que cela se fasse » Un transfert estimé à 6M€, alors que Marseille bénéficiera de 20% sur une future revente de l’international marocain (41 sélections). Au moment d’expliquer son choix, Azzedine Ounahi a fait savoir que l’opération n’avait pas été facile et qu’il avait fallu un effort de toutes les parties pour la rendre possible.