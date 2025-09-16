PSG - Transfert d'une star : Ça clashe à cause du salaire ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain cet été, pour rebondir en Angleterre du côté de Manchester City. Un envenimement qui a suscité des vives réactions lors du dernier mercato estival et qui continue de faire parler, avec des nouvelles révélations concernant les échanges entre l’Italien et la direction parisienne.

Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, il a été invité à se trouver un nouveau club. La séparation entre Gianluigi Donnarumma et le PSG a été l’un des gros feuilletons de l’été et après des nombreuses spéculations, une solution a finalement été trouvée. Dans les toutes dernières heures du mercato, le gardien a en effet signé pour Manchester City, où il a pris la place d’Ederson.

« On a vite compris que ça allait être très difficile » Évidemment lorsqu’on invité Luis Campos sur RMC, l’une des premières questions concernant ce départ de Donnarumma. « Notre politique est très liée au mérite. Tu gagnes plus quand tu mérites plus » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Ça a été difficile au début de comprendre les exigences de Gigio Donnarumma. Il a été le premier joueur avec lequel on a parlé de prolongation la saison passée, mais on a vite compris que ça allait être très difficile ».