Transfert d'une star : La grosse annonce du PSG !

Sur les ondes de RMC, Luis Campos est revenu sur le dossier qui a animé le dernier mercato du PSG, celui de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City. Un choix assumé par le conseiller sportif du club de la capitale, qui a rapidement compris que les négociations dans l’optique d’une prolongation allaient être difficiles.
Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, Luis Campos a expliqué les raisons du départ de Gianluigi Donnarumma, transféré à Manchester City dans les derniers jours du mercato. Alors qu’il était entré dans la dernière année de son contrat, les exigences salariales de l’international italien ne correspondaient pas à la nouvelle politique du PSG.
« Tu gagnes plus quand tu mérites plus »
« C’est un ensemble de circonstances qui nous a fait arriver à cette décision. Quand la structure qui l’accompagne demande un salaire niveau PSG d’avant, pas l’actuel… Notre politique est très liée au mérite. Tu gagnes plus quand tu mérites plus. Des variables dans la rémunération ? Oui, aussi, par exemple. On a pris du temps pour discuter la question Gigio. En même temps, on est obligé de trouver des solutions si on n’arrive pas à trouver un accord avec Gigio », a déclaré Luis Campos.
« On a vite compris que ça allait être très difficile »
« Ses agents ont été trop gourmands ? Ça a été difficile au début de comprendre les exigences de Gigio Donnarumma. Il a été le premier joueur avec lequel on a parlé de prolongation la saison passée, mais on a vite compris que ça allait être très difficile et on l’a expliqué au coach. Et le coach a dit : “techniquement pour moi, je peux profiter d’autres solutions pour que l’équipe soit plus forte” », a ajouté Luis Campos. Pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le PSG s’est attaché les services de Lucas Chevalier et sur ce point, le conseiller sportif parisien a tenu à ajouter : « En plus, c’est important de le dire, dès qu’on peut rendre le PSG plus Français, on va le faire. S'il y a un bon joueur en France qui a le profil que l’on cherche et l’entraîneur nous explique qu’il a le bon profil, on va essayer si c’est possible. »