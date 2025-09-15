Transfert d'une star : La grosse annonce du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur les ondes de RMC, Luis Campos est revenu sur le dossier qui a animé le dernier mercato du PSG, celui de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City. Un choix assumé par le conseiller sportif du club de la capitale, qui a rapidement compris que les négociations dans l’optique d’une prolongation allaient être difficiles.

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, Luis Campos a expliqué les raisons du départ de Gianluigi Donnarumma, transféré à Manchester City dans les derniers jours du mercato. Alors qu’il était entré dans la dernière année de son contrat, les exigences salariales de l’international italien ne correspondaient pas à la nouvelle politique du PSG.

« Tu gagnes plus quand tu mérites plus » « C’est un ensemble de circonstances qui nous a fait arriver à cette décision. Quand la structure qui l’accompagne demande un salaire niveau PSG d’avant, pas l’actuel… Notre politique est très liée au mérite. Tu gagnes plus quand tu mérites plus. Des variables dans la rémunération ? Oui, aussi, par exemple. On a pris du temps pour discuter la question Gigio. En même temps, on est obligé de trouver des solutions si on n’arrive pas à trouver un accord avec Gigio », a déclaré Luis Campos.