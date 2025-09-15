PSG - Donnarumma : Un gros coup de cœur provoque son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En toute fin de mercato, le PSG a réussi à vendre Gianluigi Donnarumma du côté de Manchester City pour une somme avoisinant les 30M€. En réalité, les Citizens envisageaient de recruter le gardien italien l’année prochaine, en espérant que ce dernier ne prolonge pas à Paris. Mais finalement séduits par cette opportunité, les dirigeants du club anglais ont foncé.

C’est l’un des gros transferts de cette fin de mercato. Après une fin de saison exceptionnelle réalisée avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui avec l’arrivée de Lucas Chevalier, a pu compter sur un gardien au profil correspondant davantage à ses attentes.

Donnarumma à Manchester City Sollicité en Angleterre, Donnarumma s’est rapidement dirigé vers Manchester City. Les négociations entre le club anglais et Paris sont allées très vite, et le portier italien a rejoint les Citizens pour une somme aux alentours des 30M€. Très rapidement intégré par Pep Guardiola, Donnarumma a parfaitement lancé sa saison en Angleterre avec un clean sheet contre Manchester United. (3-0) ce week-end.