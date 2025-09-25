Mercato - Strasbourg : L'OM annonce le jackpot !

Ce vendredi soir, l'OM se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. Présent en conférence de presse avant ce grand rendez-vous, Roberto De Zerbi a annoncé la couleur. Dans le même temps, le coach de l'OM a mis en lumière les jeunes talents du RCS, qui ont une forte valeur marchande selon lui.
Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg a la lourde tâche de recevoir l'OM. En effet, les deux clubs vont s'affronter ce vendredi soir à la Meinau.
OM : De Zerbi annonce des cracks à Strasbourg
Présent en conférence de presse d'avant-match ce jeudi après-midi, Roberto De Zerbi n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'équipe de Strasbourg. Selon l'entraineur de l'OM, Marc Keller - le président du RCS - peut se vanter d'avoir des pépites à forte valeur marchande dans son effectif.
«Ils sont jeunes, avec une valeur économique importante»
« Le RC Strasbourg ? Je me rappelle bien de ces matchs, surtout celui à Strasbourg où nous étions euphoriques après notre victoire à Lyon. On était tombé. Après le PSG, la première pensée, c'est Strasbourg qui a des bons joueurs, jeunes, qui courent et qui sont bien organisés. Ce ne sont pas des joueurs choisis au hasard. ils sont jeunes, avec une valeur économique importante. C'est un match difficile. Vendredi, on sera encore plus attendu, avec les projecteurs pointés sur nous. Quand tu veux bien faire les choses, que tu bats le PSG, c'est normal d'avoir la pression », a déclaré Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.