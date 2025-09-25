Mercato - Strasbourg : L'OM annonce le jackpot !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. Présent en conférence de presse avant ce grand rendez-vous, Roberto De Zerbi a annoncé la couleur. Dans le même temps, le coach de l'OM a mis en lumière les jeunes talents du RCS, qui ont une forte valeur marchande selon lui.

Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg a la lourde tâche de recevoir l'OM. En effet, les deux clubs vont s'affronter ce vendredi soir à la Meinau.

OM : De Zerbi annonce des cracks à Strasbourg Présent en conférence de presse d'avant-match ce jeudi après-midi, Roberto De Zerbi n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'équipe de Strasbourg. Selon l'entraineur de l'OM, Marc Keller - le président du RCS - peut se vanter d'avoir des pépites à forte valeur marchande dans son effectif.