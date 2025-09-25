Mbappé - Real Madrid : Un transfert improbable réclamé à l'étranger

Amadou Diawara

Alors que Julian Alvarez est à la peine à l'Atlético, Hugo Rafael Varas a affirmé qu'il voulait le voir signer au Real Madrid dans un avenir proche. Pourtant, les Colchoneros et les Merengue sont rivaux, et Kylian Mbappé occupe déjà le poste de numéro 9 dans l'effectif de Xabi Alonso.

Barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City, Julian Alvarez a décidé d'aller voir ailleurs pour emmagasiner davantage de temps de jeu. En effet, le buteur argentin a signé à l'Atlético de Madrid lors de l'été 2024, et ce, pour une somme proche de 75M€. Alors que Julian Alvarez est en difficulté chez les Colchoneros de Diego Simeone, Hugo Rafael Varas l'a envoyé chez l'ennemi du Real Madrid. Pourtant, Kylian Mbappé est déjà installé à la pointe de l'attaque de la Maison-Blanche.

«Il n'est pas à Barcelone parce qu'ils n'ont pas mis l'argent» « Je ne le vois pas à l’aise avec Simeone. Il a joué beaucoup de matchs, mais il n'est plus l'attaquant qu'il a toujours été, car il n'a jamais joué à la position où il devrait jouer. Il n’est pas bien dans cette équipe. Aujourd'hui, l'Atlético est une équipe qui défend beaucoup et attaque peu. Il évolue plus comme un passeur que comme un finisseur. L'équipe n'arrive pas beaucoup à faire en sorte que Julian soit le numéro 9 qui marquait des buts à River. Nous avons vu des matchs où Julian défendait dans les cages adverses. Il s'entend bien avec Simeone, mais sa façon de jouer, c'est de défendre. L'autre jour, quand ils l'ont sorti, il était en colère. Il venait de rater un penalty et ce n'était pas une bonne idée de le sortir. Il venait également de se remettre d'une blessure et Simeone a peut-être voulu le ménager. Pour moi, il était en colère pour cette raison aussi », a déclaré Hugo Rafael Varas, le premier entraineur de Julian Alvarez, avant de poursuivre.