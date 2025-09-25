PSG - Real Madrid : Kylian Mbappé plaque tout pour Cristiano Ronaldo !

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain il y un peu plus d’un an, Kylian Mbappé a connu une première saison assez délicate au Real Madrid. Mais tous les problèmes semblent désormais être derrière lui, puisque le Français a réalisé des prestations plus qu’abouties ces dernières semaines.

Va-t-on enfin voir le véritable Kylian Mbappé ? Attendu depuis des années, l’attaquant n’a pas vraiment brillé pour ses débuts avec le Real Madrid. Mais l’ancien du PSG a bien l’intention d’inverser la tendance !

Mbappé plus fort que Cristiano Ronaldo ? Depuis le début de cette saison, Mbappé est inarrêtable avec 9 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues. Cela fait un ratio de 1,28 but, ce qui comme le fait remarquer MARCA, est plus que celui de son modèle Cristiano Ronaldo sur la saison 2014/2015, sa meilleure avec le Real Madrid.