Dembélé Ballon d’Or : Il envoie un message à Lamine Yamal !

Ce lundi soir, Lamine Yamal a été battu par Ousmane Dembélé. Deuxième du Ballon d’Or, le prodige du FC Barcelone a toutefois fait preuve d’un vrai fair-play en félicitant l’attaquant du PSG pour son trophée. Ce mercredi, le Français lui a rendu la pareille en lui délivrant un beau message sur les réseaux sociaux.

Dans la légende. Ce lundi 22 septembre restera marqué à jamais dans la vie d’Ousmane Dembélé. Auteur d’une saison exceptionnelle, le joueur de 28 ans est devenu le sixième Français de l’histoire à recevoir le Ballon d’Or. L’attaquant du PSG est désormais dans l’histoire, lui qui a devancé Lamine Yamal sur cette édition 2025.

Yamal félicite Dembélé... Phénoménal également, le prodige du FC Barcelone, vainqueur pour la seconde année consécutive du trophée Kopa (récompensant le meilleur jeune joueur du monde), a rapidement tenu à féliciter la star du PSG : « Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour arriver au sommet. Heureux pour le 2e trophée Kopa et félicitations à Ousmane Dembélé pour son prix et sa belle saison », glissait ainsi Yamal sur les réseaux sociaux.