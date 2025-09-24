Ballon d’Or - PSG : «C'est une blague ?!», le coup de gueule surprise

Axel Cornic

Grand favori après sa saison magnifique avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025. Un choix qui ne semble pas surprendre grand monde tant la star française a dominé son sujet, mais certains ne semblent pas vraiment partager cet avis et c’est le cas de Wayne Rooney, l’ancien capitaine de la sélection anglaise ainsi que de Manchester United.

Si Lamine Yamal semblait pouvoir créer la surprise, Ousmane Dembélé semble avoir fait l’unanimité dans les votes pour le Ballon d’Or. C’est plutôt derrière la star du PSG que ça fait débat avec par exemple la troisième place de Vitinha, mais également la sixième d’Achraf Hakimi, qu’on voyait peut-être plus haut.

« Comment Raphinha peut-il finir cinquième alors que Vitinha est troisième ? » Au micro de TNT Sport, Wayne Rooney a fait savoir son avis et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas d’accord avec la position de Vitinha. « C'est une blague, sérieusement. Comment Raphinha peut-il finir cinquième alors que Vitinha est troisième ? Raphinha a porté l'équipe dans les moments clés, il a joué avec passion et cœur, et nous a offert des soirées magiques. Si ça, ce n'est pas digne du Ballon d'Or, alors qu'est-ce qui l'est ? » a expliqué l’ancien international anglais.