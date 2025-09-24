Dembélé Ballon d'Or : Polémique au PSG, c'est la rupture !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Alors qu'Achraf Hakimi a été classé sixième, le Maroc s'est insurgé. En effet, le média l’Opinion a affirmé que le latéral droit du PSG devait remporter le Graaal.
Lors de la cérémonie de ce lundi soir, organisée au théâtre du Châtelet de Paris, France Football a dévoilé le classement du Ballon d'Or 2025. Sur le podium, on retrouve Ousmane Dembélé (1er), Lamine Yamal (2ème) et Vitinha (3ème).
«Sur le terrain, seul le talent doit parler»
Au pied du podium du Ballon d'Or, on retrouve Mohamed Salah, qui est suivi par Raphinha (5ème) et par Achraf Hakimi (6ème). D'après L'Opinion, la position du latéral du PSG est scandaleuse. Dans un article intitulé « Hakimi ignoré, l’injustice dorée du football mondial », le média marocain s'est totalement lâché. « Que fallait-il de plus à Hakimi pour espérer ? Des buts décisifs ? Il en a marqué. Des passes décisives ? Il en a distribué. De l’endurance et de la régularité ? Il en a fait sa marque de fabrique. Dans un poste de latéral droit trop rarement valorisé, il a redéfini les standards modernes du football, mêlant rigueur défensive, puissance athlétique et projection offensive. Ses statistiques brutes plaidaient pour lui, ses performances penchaient pour lui, son aura sportive et humaine complétaient l’argumentaire. Et pourtant, le vote a choisi de l’ignorer. Ce choix interroge », peut-on lire.
«Ne pas lui attribuer le Ballon d’Or, c’est refuser de reconnaître l’excellence africaine»
« Dans le cas Hakimi, certains auront objecté ses origines, son lieu de naissance en Espagne, son poste jugé "défensif" ou encore les polémiques extrasportives montées en épingle ces derniers mois. Mais ces arguments ne tiennent pas face à une vérité simple : sur le terrain, seul le talent doit parler, et ce talent, Hakimi l’incarne avec éclat. Ne pas lui attribuer le Ballon d’Or cette année, c’est refuser de reconnaître l’excellence africaine et arabe dans toute sa dimension. C’est persister dans une lecture étroite du football mondial où certaines régions et certains profils sont systématiquement mis en avant, pendant que d’autres demeurent relégués aux marges. Qu’à cela ne tienne : le Maroc et l’Afrique, eux, n’ont pas besoin d’un trophée doré pour savoir ce que vaut Hakimi. Son engagement, sa loyauté, son humilité et sa classe sur le terrain lui ont déjà valu une autre distinction, plus précieuse et plus durable : celle du Cœur d’Or. Et peut-être qu’au fond, cette reconnaissance-là vaut bien plus que toutes les dorures et tous les votes d’un Ballon d’Or parfois trop sélectif dans ses critères », a ajouté L’Opinion.