Dembélé Ballon d'Or : Polémique au PSG, c'est la rupture !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Alors qu'Achraf Hakimi a été classé sixième, le Maroc s'est insurgé. En effet, le média l’Opinion a affirmé que le latéral droit du PSG devait remporter le Graaal.

Lors de la cérémonie de ce lundi soir, organisée au théâtre du Châtelet de Paris, France Football a dévoilé le classement du Ballon d'Or 2025. Sur le podium, on retrouve Ousmane Dembélé (1er), Lamine Yamal (2ème) et Vitinha (3ème).

«Sur le terrain, seul le talent doit parler» Au pied du podium du Ballon d'Or, on retrouve Mohamed Salah, qui est suivi par Raphinha (5ème) et par Achraf Hakimi (6ème). D'après L'Opinion, la position du latéral du PSG est scandaleuse. Dans un article intitulé « Hakimi ignoré, l’injustice dorée du football mondial », le média marocain s'est totalement lâché. « Que fallait-il de plus à Hakimi pour espérer ? Des buts décisifs ? Il en a marqué. Des passes décisives ? Il en a distribué. De l’endurance et de la régularité ? Il en a fait sa marque de fabrique. Dans un poste de latéral droit trop rarement valorisé, il a redéfini les standards modernes du football, mêlant rigueur défensive, puissance athlétique et projection offensive. Ses statistiques brutes plaidaient pour lui, ses performances penchaient pour lui, son aura sportive et humaine complétaient l’argumentaire. Et pourtant, le vote a choisi de l’ignorer. Ce choix interroge », peut-on lire.