Dembélé - Mbappé : Riolo annonce un coup de théâtre miraculeux !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or, et ce, lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a pointé du doigt l'exploit de l'international français, soulignant le fait que Kylian Mbappé n'a jamais remporté le Graal.
Ce lundi soir, France Football a dévoilé le classement du Ballon d'Or. Devançant Lamine Yamal (2ème) et Vitinha (3ème), Ousmane Dembélé a remporté le Graal. Pour sa part, Kylian Mbappé a terminé à la 7ème position.
«Mbappé, dans sa carrière, a probablement fait plus que Dembélé»
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a mis en lumière l'exploit d'Ousmane Dembélé d'avoir été sacré au Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. « Dembélé, avec Mbappé, tu les mettais l'un à côté de l'autre ces dernières années, on aurait tous mis nos clés de bagnoles et nos clés de maison sur le fait que Mbappé l’ait plus vite que Dembélé ce Ballon d'Or. Comme quoi le contexte parfois... », a affirmé le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.
«C'est dingue de ramasser un Ballon d'Or en faisant 5 mois»
« Finalement, Mbappé, dans sa carrière, a probablement fait plus que Dembélé. Une Coupe du monde, une finale, il a été formidable dans les deux Coupes du monde qu'il a jouées, les buts mis dans les Ligues des champions... Alors ok, il ne l'a pas gagné la Ligue des Champions, mais il a quand même disputé une tonne de matchs où il a été précieux, buteur beaucoup plus que Dembélé. Dembélé a été le meilleur joueur du monde pendant 5 mois. C'est dingue de ramasser un Ballon d'Or en faisant 5 mois. Si tu donnes le Ballon d’Or en décembre, il n’est même pas dans les 20. C’est une première, c’est formidable. Donc oui, c’est un exemple de quelqu’un qui a travaillé énormément pour devenir quelqu’un d’autre. Un Ballon d’Or sacré en 5 mois, je pense que c’est une première », a conclu Daniel Riolo.