Dembélé - Mbappé : Riolo annonce un coup de théâtre miraculeux !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or, et ce, lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a pointé du doigt l'exploit de l'international français, soulignant le fait que Kylian Mbappé n'a jamais remporté le Graal.

Ce lundi soir, France Football a dévoilé le classement du Ballon d'Or. Devançant Lamine Yamal (2ème) et Vitinha (3ème), Ousmane Dembélé a remporté le Graal. Pour sa part, Kylian Mbappé a terminé à la 7ème position.

«Mbappé, dans sa carrière, a probablement fait plus que Dembélé» Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a mis en lumière l'exploit d'Ousmane Dembélé d'avoir été sacré au Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. « Dembélé, avec Mbappé, tu les mettais l'un à côté de l'autre ces dernières années, on aurait tous mis nos clés de bagnoles et nos clés de maison sur le fait que Mbappé l’ait plus vite que Dembélé ce Ballon d'Or. Comme quoi le contexte parfois... », a affirmé le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.