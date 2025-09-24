Mbappé avec Zidane, c’est officiel !

Auteur d'un doublé mardi avec le Real Madrid contre Levante, Kylian Mbappé a d'abord rejoint puis dépassé le nombre de buts inscrits par Zinedine Zidane sous le maillot du club merengue, affichant un ratio bluffant de 38 buts en 40 matchs de Liga.
Recruté par le Real Madrid à l'été 2024 après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé (26 ans) est déjà en train de marquer l'histoire du club merengue, dans les chiffres du reste. En effet, le capitaine de l'équipe de France a inscrit un nouveau doublé mardi soir contre Levante en Liga (victoire 4-1), une performance qui lui a permis de rejoindre un certain... Zinedine Zidane !
Mbappé rejoint puis dépasse Zidane
En inscrivant son premier but de la soirée sur penalty à la 64e minute du match, Kylian Mbappé a égalé le nombre de buts inscrits par Zinedine Zidane au cours de l'ensemble de son passage au Real Madrid entre 2001 et 2006 (37 réalisations en 155 rencontres). Une égalité qui n'aura duré que deux minutes, avant que Mbappé s'inscrive un doublé.
Le ratio XXL de Mbappé
Kylian Mbappé comptabilise désormais 38 buts en seulement 40 matchs de Liga, et dépasse donc officiellement Zinedine Zidane dans la hiérarchie des buteurs historiques du club merengue. Reste désormais à savoir s'il arrive à s'approcher d'un certain Cristiano Ronaldo, qui reste à ce jour le meilleur buteur de toute l'histoire du Real Madrid avec... 450 réalisations (toutes compétitions confondues).