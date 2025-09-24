Mbappé avec Zidane, c’est officiel !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un doublé mardi avec le Real Madrid contre Levante, Kylian Mbappé a d'abord rejoint puis dépassé le nombre de buts inscrits par Zinedine Zidane sous le maillot du club merengue, affichant un ratio bluffant de 38 buts en 40 matchs de Liga.

Recruté par le Real Madrid à l'été 2024 après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé (26 ans) est déjà en train de marquer l'histoire du club merengue, dans les chiffres du reste. En effet, le capitaine de l'équipe de France a inscrit un nouveau doublé mardi soir contre Levante en Liga (victoire 4-1), une performance qui lui a permis de rejoindre un certain... Zinedine Zidane !

Mbappé rejoint puis dépasse Zidane En inscrivant son premier but de la soirée sur penalty à la 64e minute du match, Kylian Mbappé a égalé le nombre de buts inscrits par Zinedine Zidane au cours de l'ensemble de son passage au Real Madrid entre 2001 et 2006 (37 réalisations en 155 rencontres). Une égalité qui n'aura duré que deux minutes, avant que Mbappé s'inscrive un doublé.