Kylian Mbappé - Lamine Yamal : Grosse bagarre annoncée !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé a vécu une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier ce lundi. L’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or 2025 après avoir réalisé une saison extraordinaire avec le PSG. Kylian Mbappé a donc reporté son grand rêve à l’année prochaine. Mais la concurrence avec Lamine Yamal promet d’être particulièrement rude.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, marquée par un sacre historique en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi soir au Théâtre de Châtelet de Paris. Kylian Mbappé n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à la victoire de son coéquipier en équipe de France, même s’il n’était pas présent pendant la cérémonie.

Mbappé «aurait préféré décrocher ce Ballon d'or» « Kylian Mbappé a été l'un des premiers à réagir sur les réseaux sociaux. Évidemment, il aurait préféré décrocher ce Ballon d'or et les sept précédents. Mais quitte à ne pas gagner, je pense qu'il est sincèrement heureux de voir l'un de ses meilleurs amis obtenir cette distinction » a confié le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.