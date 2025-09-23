Mbappé - Real Madrid : Malaise confirmé !

Pierrick Levallet

Relégué à un rôle secondaire depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr ne semble pas apprécié ce changement de statut au Real Madrid. Le Brésilien a d’ailleurs affiché son mécontentement récemment. L’ailier de 25 ans considérerait ne pas être estimé à sa juste valeur chez les Merengue, en particulier par Xabi Alonso.

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme la grande star du Real Madrid. Auteur d’une saison à 44 buts pour sa première dans la capitale espagnole, l’attaquant de 26 ans a convaincu son monde chez les Merengue. Le capitaine de l’équipe de France fait d’ailleurs l’unanimité auprès de Xabi Alonso, qui le considère comme intouchable dans son onze.

Vinicius Jr relégué au second plan par Mbappé au Real Madrid ? La situation est bien différente pour Vinicius Jr. Le Brésilien a perdu le statut qu’il avait acquis ces dernières années au Real Madrid. Et l’ailier de 25 ans semble moins important aux yeux de Xabi Alonso qu’il ne l’était pour Carlo Ancelotti. L’international auriverde vivrait ainsi assez mal sa nouvelle situation au sein de la Casa Blanca.