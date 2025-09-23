Mbappé - Real Madrid : Malaise confirmé !

Relégué à un rôle secondaire depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr ne semble pas apprécié ce changement de statut au Real Madrid. Le Brésilien a d’ailleurs affiché son mécontentement récemment. L’ailier de 25 ans considérerait ne pas être estimé à sa juste valeur chez les Merengue, en particulier par Xabi Alonso.
Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme la grande star du Real Madrid. Auteur d’une saison à 44 buts pour sa première dans la capitale espagnole, l’attaquant de 26 ans a convaincu son monde chez les Merengue. Le capitaine de l’équipe de France fait d’ailleurs l’unanimité auprès de Xabi Alonso, qui le considère comme intouchable dans son onze.
Vinicius Jr relégué au second plan par Mbappé au Real Madrid ?
La situation est bien différente pour Vinicius Jr. Le Brésilien a perdu le statut qu’il avait acquis ces dernières années au Real Madrid. Et l’ailier de 25 ans semble moins important aux yeux de Xabi Alonso qu’il ne l’était pour Carlo Ancelotti. L’international auriverde vivrait ainsi assez mal sa nouvelle situation au sein de la Casa Blanca.
Vinicius Jr n'accepte pas sa nouvelle situation sous Xabi Alonso
Comme AS peut le confirmer, Vinicius Jr serait contrarié par le traitement que Xabi Alonso lui réserve au Real Madrid. Le Brésilien estimerait avoir suivi les instructions de son nouvel entraîneur, qui lui demandait de s’impliquer davantage dans les tâches défensives malgré ses qualités offensives. Vinicius Jr considérerait avoir été relégué à un rôle secondaire au profit de Kylian Mbappé sans raison, et ne percevrait aucune stratégie du club derrière cette décision. La star de 25 ans aurait conscience qu’il s’agirait là d’un choix technique de Xabi Alonso, ce qui ne lui plairait pas vraiment. Le coach espagnol va devoir gérer ce malaise s’il ne veut pas voir la situation empirer au fil des semaines. À suivre...