Vinicius Jr à Paris, la trahison qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Si le PSG va manquer à l’appel pour la cérémonie du Ballon d’Or à cause du Classique contre l’OM reporté à ce lundi soir, un autre grand club ne répondra pas présent : le Real Madrid. Le club madrilène n’aurait toujours pas digéré le sacre de Rodri à la place de Vinicius Jr l’année dernière à Paris, et boycotterait ainsi l’événement.

La cérémonie du Ballon d’Or va compter quelques absents ce lundi soir. Le PSG va, en grande partie, manquer à l’appel puisque le Classique contre l’OM a été reprogrammé en même temps que le gala en raison des intempéries dans les Bouches-du-Rhône ce dimanche. Mais un autre club de prestige n’assistera pas non plus à l’événement.

Le Real Madrid n'a pas digéré le non-sacre de Vinicius Jr en 2024 Le Real Madrid aurait en effet décidé de boycotter la cérémonie comme le rapporte MARCA. Le club madrilène n’aurait pas bougé de sa position, malgré le rapprochement tenté par France Football ces dernières semaines. Les Merengue auraient arrêté de croire en ce gala après le sacre de Rodri l’année dernière à Paris. La Casa Blanca estime encore que le prix aurait dû revenir à Vinicius Jr ce soir-là. Le Real Madrid se serait senti lésé par le vote, qu’il n’aurait visiblement toujours pas digéré.