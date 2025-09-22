Mbappé fait une énorme victime, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé s'est imposé comme le leader du club merengue aux dépens d'un certain Vinicius Junior, beaucoup plus en difficulté. Et vu d'Espagne, l'ailier brésilien n'a plus le choix et doit réagir très rapidement pour inverser la tendance.

Arrivé au Real Madrid il y a un peu plus d'un an, Kylian Mbappé a pris le rôle de leader à Vinicius Junior qui vit un début de saison catastrophique. Journaliste de AS, Tomas Roncero estime d'ailleurs que le Brésilien doit rapidement se ressaisir.

Vinicius sous pression au Real Madrid « Je le vois un peu perdu, il veut accepter son nouveau rôle mais je ne sais pas s'il est préparé pour ce rôle. Il y a un an, il était la star du projet, le héros de la 14e et 15e Ligue des Champions », estime le journaliste de AS au micro de la Cadena SER, avant de poursuivre.