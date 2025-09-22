Mbappé fait une énorme victime, c’est confirmé !

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé s'est imposé comme le leader du club merengue aux dépens d'un certain Vinicius Junior, beaucoup plus en difficulté. Et vu d'Espagne, l'ailier brésilien n'a plus le choix et doit réagir très rapidement pour inverser la tendance.
Arrivé au Real Madrid il y a un peu plus d'un an, Kylian Mbappé a pris le rôle de leader à Vinicius Junior qui vit un début de saison catastrophique. Journaliste de AS, Tomas Roncero estime d'ailleurs que le Brésilien doit rapidement se ressaisir.
Vinicius sous pression au Real Madrid
« Je le vois un peu perdu, il veut accepter son nouveau rôle mais je ne sais pas s'il est préparé pour ce rôle. Il y a un an, il était la star du projet, le héros de la 14e et 15e Ligue des Champions », estime le journaliste de AS au micro de la Cadena SER, avant de poursuivre.
«Soit Vinicius s'habitue à ça, soit il aura des problèmes»
« Soit Vinicius s'habitue à ça, soit il aura des problèmes. Je veux penser qu'il acceptera ce rôle et on verra s'il en est capable (…) Qu'il s'éloigne de ce qui se dit autour de lui. À 25 ans, il peut continuer à être le meilleur du monde mais il a besoin pour cela de se recentrer sur lui-même, oublier le bruit extérieur et ressortir son immense talent », ajoute Tomas Roncero.