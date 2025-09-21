Mbappé - Real Madrid : Un clash éclate ?

Pierrick Levallet

En à peine une saison, Kylian Mbappé s’est imposé comme un véritable leader au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans semble toutefois avoir fait une victime de taille chez les Merengue : Vinicius Jr. L’international auriverde serait contrarié par sa nouvelle situation et son autre statut. Il l’a d’ailleurs bien fait remarquer ce samedi contre l’Espanyol Barcelone.

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps pour s’imposer comme un véritable leader au Real Madrid. Il n’a fallu qu’une seule saison au capitaine de l’équipe de France pour se montrer comme un élément incontournable des Merengue. Florentino Pérez a d’ailleurs décidé d’en faire le visage du projet madrilène, et a déjà commencé à construire autour de lui.

Mbappé a éclipsé Vinicius Jr au Real Madrid Kylian Mbappé a néanmoins fait une victime colossale au Real Madrid : Vinicius Jr. L’international auriverde n’est plus le joueur qu’il était ces dernières années depuis l’arrivée de l’ancien du PSG. Le Brésilien a même été relégué à un rôle secondaire par Xabi Alonso, qui n’hésite pas à l’envoyer sur le banc lorsqu’il estime cela nécessaire.