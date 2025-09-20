Mbappé : Deux stars en guerre, l'annonce de la presse espagnole !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est tranquille. Le Français marche sur l’eau depuis le début de saison, et semble être véritablement devenu le patron offensif du club espagnol. En revanche, comme l’annonce la presse espagnole ce vendredi, la guerre est déclarée entre Vinicius Jr et Rodrygo, qui vont se battre pour une place de titulaire sur le côté gauche.

Le Real Madrid réalise un début de saison parfait. Si tout n’est pas encore remarquable dans le jeu proposé par la formation de Xabi Alonso, le club madrilène a retrouvé de l’efficacité, remportant tous ses matchs pour le moment. Surtout, les Merengue peuvent compter sur un Kylian Mbappé étincelant sur ces premières semaines de compétition.

Rodrygo ne veut plus jouer à droite En revanche, autour du Français seul à la pointe de l’attaque, Xabi Alonso ne semble pas encore avoir été convaincu. Le nouvel entraîneur à Madrid teste plusieurs joueurs sur les côtés, alors que mardi soir face à l’OM, Rodrygo était par exemple préféré à Vinicius Jr. Comme l’annonce AS ce vendredi, le numéro 11 ne souhaite plus jouer à droite.