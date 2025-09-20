Mbappé : Deux stars en guerre, l'annonce de la presse espagnole !

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est tranquille. Le Français marche sur l’eau depuis le début de saison, et semble être véritablement devenu le patron offensif du club espagnol. En revanche, comme l’annonce la presse espagnole ce vendredi, la guerre est déclarée entre Vinicius Jr et Rodrygo, qui vont se battre pour une place de titulaire sur le côté gauche.
Le Real Madrid réalise un début de saison parfait. Si tout n’est pas encore remarquable dans le jeu proposé par la formation de Xabi Alonso, le club madrilène a retrouvé de l’efficacité, remportant tous ses matchs pour le moment. Surtout, les Merengue peuvent compter sur un Kylian Mbappé étincelant sur ces premières semaines de compétition.
Rodrygo ne veut plus jouer à droite
En revanche, autour du Français seul à la pointe de l’attaque, Xabi Alonso ne semble pas encore avoir été convaincu. Le nouvel entraîneur à Madrid teste plusieurs joueurs sur les côtés, alors que mardi soir face à l’OM, Rodrygo était par exemple préféré à Vinicius Jr. Comme l’annonce AS ce vendredi, le numéro 11 ne souhaite plus jouer à droite.
Une grosse concurrence avec Vinicius Jr
Et du côté de Xabi Alonso, on souhaite une concurrence féroce entre les deux vedettes brésiliennes afin de savoir qui obtiendra une place de titulaire sur le côté gauche de l’attaque. Rien n’est joué donc pour savoir qui côtoiera Kylian Mbappé sur le front offensif...