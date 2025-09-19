125M€ : Le coup de pression qui va dégoûter Mbappé ?

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a visiblement fait des jaloux dans le vestiaire madrilène. Depuis quelques mois maintenant, la prolongation de Vinicius Jr serait au point mort puisque ce dernier réclamerait un contrat similaire au Français. Les dirigeants merengue auraient ainsi mis récemment la pression au Brésilien s’il veut voir son dossier avancer.

Lors de l’été 2024, Kylian Mbappé a profité de la fin de son engagement au PSG pour signer libre au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs eu droit à un contrat plus juteux qu’à l’accoutumé chez les Merengue. Sa signature semble néanmoins avoir fait des jaloux dans le vestiaire madrilène.

Vinicius Jr réclame le même contrat que Mbappé Depuis quelques mois, la prolongation de Vinicius Jr serait au point mort. Il faut dire que le Brésilien réclamerait un contrat similaire à Kylian Mbappé : un bail rémunéré 125M€ sur cinq ans (soit jusqu’en 2030). Mais pour le moment, le Real Madrid ne serait pas disposé à lui offrir un tel moment. Les dirigeants de la Casa Blanca lui auraient même mis un coup de pression à ce sujet.