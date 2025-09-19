Mbappé écarté : L’annonce du Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid compte répartir le temps de jeu de ses joueurs en raison du nombre important de matchs cette saison, et Kylian Mbappé n'échappera pas à cette rotation. Ce vendredi, l’entraîneur Xabi Alonso a annoncé que l’ancienne star du PSG ne sera pas toujours titulaire, soulignant l'importance du turnover pour gérer l'intensité de l'exercice 2025/26.

Cette semaine face à l’OM, Kylian Mbappé a débuté le cinquième match de la saison du Real Madrid. Un choix payant puisque l’ancienne star du PSG a inscrit un doublé sur penalty, portant son total de buts à six. Jusqu’à présent, Xabi Alonso a toujours misé sur Mbappé au coup d’envoi, une situation amenée à évoluer.

« Il ne sera pas titulaire à certains matchs » Interrogé en conférence de presse sur le statut de titulaire indiscutable de Kylian Mbappé au Real Madrid, Xabi Alonso a indiqué qu’un turnover était inéluctable. « Il y a beaucoup de matchs et il est certain qu'il ne sera pas titulaire à certains d'entre eux », a fait savoir l’entraîneur merengue à la veille de recevoir l’Espanyol Barcelone (16h15).