Mbappé écarté : L’annonce du Real Madrid

Le Real Madrid compte répartir le temps de jeu de ses joueurs en raison du nombre important de matchs cette saison, et Kylian Mbappé n'échappera pas à cette rotation. Ce vendredi, l’entraîneur Xabi Alonso a annoncé que l’ancienne star du PSG ne sera pas toujours titulaire, soulignant l'importance du turnover pour gérer l'intensité de l'exercice 2025/26.
Cette semaine face à l’OM, Kylian Mbappé a débuté le cinquième match de la saison du Real Madrid. Un choix payant puisque l’ancienne star du PSG a inscrit un doublé sur penalty, portant son total de buts à six. Jusqu’à présent, Xabi Alonso a toujours misé sur Mbappé au coup d’envoi, une situation amenée à évoluer.
« Il ne sera pas titulaire à certains matchs »
Interrogé en conférence de presse sur le statut de titulaire indiscutable de Kylian Mbappé au Real Madrid, Xabi Alonso a indiqué qu’un turnover était inéluctable. « Il y a beaucoup de matchs et il est certain qu'il ne sera pas titulaire à certains d'entre eux », a fait savoir l’entraîneur merengue à la veille de recevoir l’Espanyol Barcelone (16h15).
« Impossible de tout jouer »
« Il faut l’accepter, naturellement. Il est impossible de jouer... enfin, pas impossible, il est possible de tout jouer, mais je ne pense pas que ça arrivera, a enchaîné Xabi Alonso. Kylian est important, il y aura des matchs où il ne sera pas titulaire. »