Mbappé - Real Madrid : Il est remplacé par Erling Haaland !

Buteur face à Naples (2-0) ce jeudi soir, Erling Haaland a inscrit sa 50e réalisation en Ligue des champions dès l'âge de 25 ans et 59 jours, de quoi lui permettre de dépasser Kylian Mbappé dans un prestigieux classement, toujours dominé par Lionel Messi.
Encore un record pour Erling Haaland ! Ce jeudi, Manchester City a battu le Napoli pour ses débuts en Ligue des champions, grâce notamment à une réalisation de l’international norvégien, auteur de son 50e but dans la compétition pour son 49e match. Du jamais vu, alors que Lionel Messi avait atteint les 50 buts après 66 rencontres, Kylian Mbappé 79 et Cristiano Ronaldo 91.
Mbappé remplacé par Haaland au classement
Et Erling Haaland remplace également Kylian Mbappé dans le classement des buteurs les plus précoces en Ligue des champions. L’attaquant de Manchester City a inscrit son 50e but dès l'âge de 25 ans et 59 jours, alors que l’ancienne star du PSG avait fait de même à 25 ans et 356 jours. Cristiano Ronaldo était quant à lui âgé de 28 ans et 78 jours.
Lionel Messi reste en tête
Erling Haaland dépasse donc Kylian Mbappé, mais reste derrière Lionel Messi comme le souligne StatsDuFoot. La Pulga avait atteint cette barre symbolique avec le FC Barcelone à 24 ans et 284 jours.