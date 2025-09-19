Mbappé - Real Madrid : Il est remplacé par Erling Haaland !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur face à Naples (2-0) ce jeudi soir, Erling Haaland a inscrit sa 50e réalisation en Ligue des champions dès l'âge de 25 ans et 59 jours, de quoi lui permettre de dépasser Kylian Mbappé dans un prestigieux classement, toujours dominé par Lionel Messi.

Encore un record pour Erling Haaland ! Ce jeudi, Manchester City a battu le Napoli pour ses débuts en Ligue des champions, grâce notamment à une réalisation de l’international norvégien, auteur de son 50e but dans la compétition pour son 49e match. Du jamais vu, alors que Lionel Messi avait atteint les 50 buts après 66 rencontres, Kylian Mbappé 79 et Cristiano Ronaldo 91.

Mbappé remplacé par Haaland au classement Et Erling Haaland remplace également Kylian Mbappé dans le classement des buteurs les plus précoces en Ligue des champions. L’attaquant de Manchester City a inscrit son 50e but dès l'âge de 25 ans et 59 jours, alors que l’ancienne star du PSG avait fait de même à 25 ans et 356 jours. Cristiano Ronaldo était quant à lui âgé de 28 ans et 78 jours.