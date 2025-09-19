Kylian Mbappé avec un rappeur, l'incroyable rapprochement

Axel Cornic

Depuis son explosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé est l’un des phénomènes les plus suivis du sport français. Et son influence dépasse largement les frontières du football, puisque l’ancien du Paris Saint-Germain désormais au Real Madrid impacte même les artistes, comme le rappeur fontenaysiens Gambi.

Un peu comme Zinedine Zidane ou Michel Platini avant lui, Kylian Mbappé est l’idole de toute une génération. Et ça ne se cantonne pas seulement au football, puisque l’attaquant français a multiplié les projets depuis ses débuts à l’AS Monaco. Et il continue de le faire, même maintenant qu’il a quitté la France.

« Apparemment, j'avais la même voix que lui » Dans un long entretien accordé récemment à L’Equipe, Gambi a en effet fait une confidence assez étonnante au sujet de Kylian Mbappé. « Quand j'ai commencé à me faire connaître avec ma première série de freestyles en 2018, les gens ont rapidement fait le rapprochement avec Kylian Mbappé. Apparemment, j'avais la même voix que lui » a expliqué le rappeur de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. « Je n'étais pas forcément d'accord, mais je captais le truc quand même. Ça ne sortait pas de nulle part ».