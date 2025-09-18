Neymar, Mbappé… Le PSG refait le coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a frappé fort pour son retour en Ligue des champions en s'imposant face à l'Atalanta Bergame au Parc des Princes (5-0), grâce à des buts de Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes et Ramos. Il s’agit de la plus large victoire du club lors d’un match d’ouverture de C1 depuis 2017, et un déplacement sur la pelouse du Celtic Glasgow.

Pour son retour en Ligue des champions, le PSG, tenant du titre, s’est largement imposé mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes face à l’Atalanta, grâce à des buts de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Cela faisait huit ans que le club de la capitale n’avait pas fait preuve d’une telle réussite pour lancer sa campagne européenne.

La plus large victoire du PSG lors d'un match d'ouverture de C1 depuis 2017 Comme le souligne Stats du Foot, il faut remonter au 12 septembre 2017, et un match sur la pelouse du Celtic Glasgow, pour voir le PSG dérouler pour son premier match de Ligue des champions. Ce soir-là, les hommes d’Unai Emery s’étaient imposés 5 à 0 grâce à des réalisations de Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani par deux fois. Les Écossais avaient également inscrit un but contre leur camp.