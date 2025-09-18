Neymar, Mbappé… Le PSG refait le coup !

Le PSG a frappé fort pour son retour en Ligue des champions en s'imposant face à l'Atalanta Bergame au Parc des Princes (5-0), grâce à des buts de Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes et Ramos. Il s’agit de la plus large victoire du club lors d’un match d’ouverture de C1 depuis 2017, et un déplacement sur la pelouse du Celtic Glasgow.
Pour son retour en Ligue des champions, le PSG, tenant du titre, s’est largement imposé mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes face à l’Atalanta, grâce à des buts de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Cela faisait huit ans que le club de la capitale n’avait pas fait preuve d’une telle réussite pour lancer sa campagne européenne.
La plus large victoire du PSG lors d'un match d'ouverture de C1 depuis 2017
Comme le souligne Stats du Foot, il faut remonter au 12 septembre 2017, et un match sur la pelouse du Celtic Glasgow, pour voir le PSG dérouler pour son premier match de Ligue des champions. Ce soir-là, les hommes d’Unai Emery s’étaient imposés 5 à 0 grâce à des réalisations de Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani par deux fois. Les Écossais avaient également inscrit un but contre leur camp.
« J'ai aimé notre mentalité et notre intensité »
« L'objectif, c'était de bien commencer cette campagne avec un premier match important pour nous, a confié Luis Enrique après la partie, rapporté par L’Équipe. On a réalisé une très bonne prestation face à une équipe qui défend en un-contre-un, et je pense qu'on a mérité cette victoire. On poursuit le travail entamé il y a deux ans. Il y a encore des choses à améliorer, mais j'ai aimé notre mentalité et notre intensité. On s'est créé beaucoup d'occasions. J'ai regardé la première mi-temps depuis les tribunes, car j'y ai une meilleure vision du jeu. J'ai vu que les joueurs ont bien surmonté leur pressing, de manière brillante. C'est plus facile d'analyser l'identité et le pressing de l'adversaire depuis là-haut. Ils ont un peu défendu d'une autre façon en deuxième période. »