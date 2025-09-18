PSG : Surprise, Barcola fait mieux que Mbappé !

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année, Bradley Barcola régale ses partenaires au PSG. En effet, l'international français a délivré 19 offrandes au total. Ce qui fait de lui le meilleur passeur des cinq grands championnats en 2025. Bradley Barcola fait donc mieux que Kylian Mbappé, qui est pourtant le recordman en équipe de France.

A l'instar du PSG, Bradley Barcola est étincelant en 2025. En effet, l'attaquant de 23 ans enchaine les performances XXL depuis le début de l'année. D'ailleurs, Bradley Barcola est devenu un passeur décisif hors pair ces derniers mois.

PSG : Barcola est le meilleur passeur de l'année en club Depuis sa signature au PSG, Bradley Barcola a délivré 30 passes décisives en club toutes compétitions confondues. En 2025, le numéro 29 de Luis Enrique a fait 19 offrandes à ses coéquipiers, soit le meilleur total sur les cinq grands championnats européens. Bradley Barcola fait donc mieux que Kylian Mbappé, qui est pourtant le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France.