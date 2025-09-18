Doué - Dembélé : La très bonne nouvelle au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir à Marseille pour le choc contre l'OM, le PSG sera privé d'au moins deux joueurs majeurs à savoir Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Blessés avec l'équipe de France, les deux attaquants manqueront plusieurs semaines de compétition. Néanmoins, en coulisses le PSG est très satisfait de l'évolution de leur récupération.

La trêve internationale aura été particulièrement compliquée pour le PSG qui a perdu coup sur coup Désiré Doué et Ousmane Dembélé lors du match opposant l'Ukraine à la France. Le double buteur en finale de la Ligue des champions souffre « d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines », comme le stipulait le communiqué officiel du PSG précisant également que « Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines ».

Dembélé et Doué, le PSG rassuré Les deux attaquants seront donc absents plusieurs semaines, mais selon les informations de L'EQUIPE, la rééducation d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué se passe très bien. Le PSG, certes rassuré, ne prendra toutefois aucun risque en se précipitant et respectera leur durée d'indisponibilité.