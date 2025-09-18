Un entraineur de rugby au PSG, c'est surréaliste !

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à l'Atalanta au Parc des Princes. Lors de la première mi-temps de cette rencontre, Luis Enrique était en tribunes pour avoir un meilleur angle de vue. Alors que l'Espagnol imite les coachs de rugby, Nuno Mendes s'est livré sur cette nouvelle méthode de management.

Lors de la quatrième journée de Ligue 1, Luis Enrique a pris une décision étonnante. En effet, l'entraineur espagnol était dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la première mi-temps de PSG-Lens. Interrogé sur ce choix, Luis Enrique a expliqué qu'il s'était inspiré des coachs de rugby.

«C'est un truc de rugby» « Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J’ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique ! C’est différent, car je peux tout contrôler et c’est une option intéressante que je pourrais utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations et je pense que c’est positif. J’ai vu la deuxième période de façon normale », a confié Luis Enrique après la victoire du PSG face au RC Lens (2-0) en conférence de presse.