Un nouvel attaquant au PSG, Luis Enrique confirme la grosse surprise !

Pour son grand retour en Ligue des champions, trois mois et demi après son sacre, le PSG a confirmé qu'il avait toujours faim. Le club parisien a effectivement largement dominé l'Atalanta au Parc des Princes (4-0) et pour l'occasion, Luis Enrique avait aligné une petite surprise au coup d'envoi puisque Senny Mayulu était positionné en faux neuf pour compenser l'absence d'Ousmane Dembélé.

En l'absence d'Ousmane Dembélé, toujours convalescent, tout laissait à penser que Gonçalo Ramos serait aligné à la pointe de l'attaque du PSG mercredi soir pour le retour en Ligue des champions et la venue de l'Atalanta au Parc des Princes. Mais c'est mal connaître Luis Enrique qui a réservé une petite surprise en alignant Senny Mayulu dans le rôle habituellement occupé par Ousmane Dembélé. Ce n'est pas la première fois que Titi est utilisé à ce poste, ce fut déjà le cas lors de la Coupe du monde des clubs, mais ce choix reste toutefois inattendu.

Luis Enrique justifie le choix Mayulu Interrogé sur son choix, Luis Enrique a d'ailleurs confirmé qu'il voyait bien Senny Mayulu comme un joueur capable d'évoluer au poste d'attaquant. « On a pensé qu'avec le pressing haut de l’Atalanta, mettre un neuf comme Mayulu qui est un joueur avec une grande mobilité, beaucoup de qualités, qui peut faire des appels en profondeur et en même temps, recevoir le ballon dans les pieds et créer de la supériorité numérique », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.