Mbappé : Le PSG a trouvé son successeur, la grosse surprise !

Alexis Brunet

Mercredi soir, contre l’Atalanta Bergame, le PSG a parfaitement négocié son retour en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé 4-0 et rappelle à tout le monde son statut de champion d’Europe. Dernier buteur parisien, Gonçalo Ramos en a profité pour reprendre un peu confiance, mais il a également égalé un certain Kylian Mbappé. Explications.

Après l’OM mardi soir, c’était au tour du PSG de disputer son premier match de Ligue des champions mercredi soir. Contrairement aux Marseillais qui s’étaient déplacés sur la pelouse du Real Madrid, les Parisiens avaient eux l’avantage de recevoir l’Atalanta Bergame au Parc des princes. Devant leur public, les protégés de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée de la formation italienne en s’imposant 4-0.

Kvaratskhelia régale, Ramos buteur Face à l’Atalanta Bergame, c’est Marquinhos qui a lancé le récital parisien. Dès la troisième minute, le capitaine parisien faisait trembler les filets italiens, avant d’être imité peu avant la mi-temps par Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un but splendide. Par la suite c’est Nuno Mendes qui se chargeait d’alourdir la marque par un tir dans un angle fermé, avant que Gonçalo Ramos n'enterre définitivement les espoirs de la formation bergamasque dans le temps additionnel.