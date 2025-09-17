Une star du PSG dans l’histoire, le record que personne n’attendait !

Axel Cornic

Après avoir remporté la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain a lancé sa défense du titre ce mercredi, avec la réception de l’Atalanta au Parc des Princes. Et les débats n’ont pas tardé à s’animer, puisque le capitaine Marquinhos a marqué le premier but de la rencontre après seulement quelques minutes de jeu.

Il ne fallait pas être en retard au Parc des Princes. Le PSG a lancé sa nouvelle campagne européenne ce mercredi soir, avec l’Atalanta qui s’est présentée pour cette première journée de la phase de qualification de la Ligue des Champions. Et le score n’est pas resté vierge très longtemps...

Ça fait 10 pour Marquinhos ! Après seulement trois minutes, c’est en effet Marquinhos qui a ouvert le score pour le PSG, trompant Marco Carnesecchi. C’est son 10e but sur les couleurs parisiennes et il est loin d’être anodin ! OptaJean nous apprend en effet qu’aucun défenseur n’a marché plus de buts en Ligue des Champions, hors penalties.