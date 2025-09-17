Lamine Yamal : C'est officiel, le gros coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques heures, Lamine Yamal ne fait pas partie du groupe retenu par Hans-Dieter Flick pour le déplacement à Newcastle jeudi. Mais surtout, l'Espagnol souffre d'une pubalgie qui va le tenir éloigné des terrains quelques semaines, ce qui le rend très incertain pour la venue du PSG le 1er octobre.

Victime d'un début de pubalgie contre Levante le 23 août dernier, Lamine Yamal avait tout de même été convoqué en sélection durant la trêve. Résultat, sa blessure s'est aggravée et désormais, le crack du FC Barcelone devrait manquer plusieurs matches.

Yamal incertain contre le PSG En effet, c'est d'ores et déjà officiel, Lamine Yamal n'a pas été retenu dans le groupe du FC Barcelone qui se déplace en Angleterre pour y défier Newcastle jeudi. Mais alors qu'il est victime d'une pubalgie, l'ailier espagnol sera également absent contre Getafe et le Real Oviedo, les deux prochaines journées de Liga. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, Lamine Yamal est également très incertain pour la réception de la Real Sociedad le 28 septembre et surtout par le venue du PSG le 1er octobre en Ligue des champions. Il est quasiment acté que le crack catalan ne sera pas à 100% contre les Parisiens. Autrement dit, alors qu'Ousmane Dembélé est d'ores et déjà forfait pour ce choc, l'autre candidat au Ballon d'Or pourrait manquer le match.