Real Madrid : L'improbable cadeau offert par l’OM !

Mardi soir, l’OM se rendait sur la pelouse du Real Madrid pour son premier match de la saison en Ligue des champions. Les Marseillais se sont inclinés 2-1, mais avant cela Pablo Longoria et Florentino Pérez avaient eu l’occasion de se rencontrer et de s’échanger des cadeaux. Le président du club phocéen a notamment offert des boules de pétanque à son homologue madrilène.

Après quelques années d’absence, l’OM faisait son grand retour en Ligue des champions mardi soir. Malheureusement, les Marseillais ont mal commencé leur campagne européenne, puisqu’ils se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Real Madrid, à cause d’un doublé de Kylian Mbappé.

Pablo Longoria a offert des boules de pétanque à Florentino Pérez Avant cette rencontre, les présidents de l’OM et du Real Madrid s’étaient retrouvés, l’occasion pour eux de s’offrir des cadeaux. Il y a eu un échange de maillot, mais Pablo Longoria a voulu également offrir quelque chose de typiquement marseillais à Florentino Pérez, puisqu’il a offert également des boules de pétanque à son homologue madrilène. Ce dernier avait lui opté pour quelque chose de plus classique, une réplique du stade Santiago-Bernabéu.