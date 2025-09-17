OM - PSG : Un gros danger est annoncé à Marseille !

Alexis Brunet

Dimanche 21 septembre, l’OM recevra le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. Malheureusement, encore une fois, ce choc se déroulera sans supporters parisiens, qui ne sont pas autorisés à faire le déplacement. Le match est classé au niveau cinq par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme qui considère que des risques graves de troubles à l’ordre public existent.

Pour le moment, le PSG réussit un sans-faute en Ligue 1. Après quatre matches de championnat, le club de la capitale a déjà signé quatre victoires, mais un premier gros choc attend le champion d'Europe dimanche 21 septembre. En effet, les Parisiens se rendent au Vélodrome pour le premier Classique de la saison face à l’OM.

Pas de supporters du PSG au Vélodrome Encore une fois, le PSG devra faire sans le soutien de ses supporters contre l’OM, d’après les informations de L’Équipe. Une décision notamment prise car la rencontre a été classée niveau cinq par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, soit le plus haut possible. La DNLH considère qu'il y a des « risques graves de troubles à l'ordre public nécessitant des mesures exceptionnelles ».