«Un talent extraordinaire» : L'OM confirme un très gros coup sur le mercato !

Alexis Brunet

Lors de l’été 2024, l’OM avait tenté un gros pari en faisant venir Mason Greenwood, poussé vers la sortie par Manchester United. D’après Pablo Longoria, les Red Devils se sont bien trompés tant l’Anglais est un talent extraordinaire. Le dirigeant marseillais n’a même jamais vu un joueur avec un tel talent.

La saison dernière, Mason Greenwood a fini meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Ousmane Dembélé. C’est toutefois le joueur du PSG qui a reçu le trophée car il avait marqué moins de penalty que l’Anglais. Une preuve toutefois que l'attaquant de l'OM peut donc rivaliser avec ce qui se fait de mieux en France et en Europe.

Longoria hallucine avec Greenwood Alors que certains débats accompagnaient l’arrivée de Mason Greenwood, l’attaquant a finalement mis tout le monde d’accord à l’OM. L’Anglais est un talent extraordinaire, comme l’a confié Pablo Longoria à Marca. « Il a un talent extraordinaire. J'ai eu la chance de travailler dans de grands clubs et je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec un joueur aussi talentueux. »