Surprise , Canal+ s’offre un champion du monde !

Le Real Madrid reçoit l’OM mardi soir au Bernabeu lors de la première journée de la saison régulière de la Ligue des champions. Avant le coup d’envoi de la compétition, L’Équipe annonce que Canal+ a recruté Steve Mandanda pour les soirées de Ligue des champions. Un retour devant les caméras, mais au bord du terrain en tant que consultant.

Steve Mandanda a pris la décision de mettre un terme à sa carrière après 20 longues saisons chez les professionnels. Du Havre au Stade Rennais en passant par Crystal Palace tout en devenant une icône du Vélodrome à l’Olympique de Marseille, le champion du monde 2018 a tout connu. Les titres de champion de France et du monde acquis avec l’OM et les Bleus notamment.

Retraité, Mandanda rejoint Canal+ Mais après une demi-saison à être la doublure de Brice Samba, Mandanda a pris la décision de raccrocher les gants et les crampons la semaine dernière, libre de tout contrat après trois ans de collaboration avec le Stade Rennais. Et pour ce qui est de sa reconversion, il n’a pas fallu attendre bien longtemps. L’Équipe annonce ce lundi que Steve Mandanda rejoint le groupe Canal+ pour les grandes soirées de Ligue des champions.