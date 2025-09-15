OM : Il vit un rêve avec le Real Madrid !

Alexis Brunet

Ce mardi, l’OM se déplace sur la pelouse du Real Madrid pour son premier choc en Ligue des champions. Une rencontre particulièrement importante pour Pablo Longoria, qui est enchanté à l’idée de déjeuner avec Florentino Pérez. Le président marseillais n’aurait pas pu imaginer un tel scénario, même dans ses rêves les plus fous.

Avec sa victoire contre Lorient vendredi (4-0), l’OM a fait le plein de confiance avant le retour de la Ligue des champions. Le club phocéen en aura d’ailleurs bien besoin, car il se déplace sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir.

« Je n'aurais jamais osé en rêver » Avant cet affrontement face au Real Madrid, Pablo Longoria a accordé une interview à Marca. Le dirigeant de l’OM a notamment évoqué son rêve de pouvoir partager un déjeuner de Ligue des champions avec les dirigeants madrilènes, dont Florentino Pérez notamment. « Hier, je me suis dit : « wow », je n'aurais jamais osé en rêver. N'est-ce pas ? En tant que président d'un club, je vais à un déjeuner de direction avant un match de Ligue des champions avec Florentino Pérez... Pour moi, c'est du respect et de l'admiration pour lui. Je ne sais pas, c'est aussi une grande fierté personnelle. »