Coup de tonnerre, l'OM prépare un gros transfert !

Alexis Brunet

Après avoir été l’un des joueurs importants de l’OM la saison dernière, Leonardo Balerdi aurait pu quitter le club phocéen. En effet, les dirigeants marseillais avaient prévu de faire un point avec le défenseur en mai dernier et étaient ouverts à un départ de l’Argentin. Finalement, ce dernier est resté dans le sud de la France, malgré l’intérêt de certaines formations.

Cet été, l’OM a décidé encore une fois de beaucoup recruter. Afin de palier aux problèmes de la saison dernière, le club phocéen a notamment mis la main sur de nombreux défenseurs centraux. Ainsi, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Facundo Medina et Benjamin Pavard sont arrivés pour renforcer ce secteur.

L’OM aurait pu se séparer de Balerdi Leonardo Balerdi a donc vu arriver une grosse concurrence cet été et il faudra qu’il se batte donc pour sa place. Toutefois, l’international argentin aurait également pu ne pas affronter cette concurrence. En effet, selon les informations de L’Équipe, le club phocéen avait prévu une réunion avec son défenseur en mai dernier. L’idée était de faire un point sur sa situation et l’hypothèse d’un départ était clairement possible, surtout car de nombreuses formations étaient intéressées par le capitaine de l'OM.