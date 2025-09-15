OM - Rabiot : Le clash qui fait tout rater !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a pété les plombs au Roazhon Park après la défaite de l’OM face à Rennes. Au terme d’une discussion tactique houleuse avec Jonathan Rowe, les deux hommes ont laissé éclater leur colère et s’en sont violemment pris à l’autre d’après Pablo Longoria comme le président marseillais l’assurait à l’AFP. Pour La Provence, il s’est confié sur la mauvaise surprise qu’a été l’affaire Rabiot sur le marché des transferts.

Le 15 août dernier, l’OM concédait sa première défaite de la saison dès le lever de rideau de Ligue 1 à Rennes (1-0) alors que les hommes de Roberto De Zerbi étaient pourtant en supériorité numérique. Dans le vestiaire, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Une bagarre d’une « violence extrême » selon Pablo Longoria qui livrait son ressenti à l’AFP quelques jours plus tard , dans la foulée de l’éviction des deux joueurs.

«Le départ de Rabiot n'était pas prévu. Il faut s'adapter, ça demande de l'énergie» Dans les derniers moments du mercato, Rowe et Rabiot ont respectivement rejoints Bologne et l’AC Milan. Pablo Longoria a accordé une longue interview à La Provence parue dans les colonnes de ce lundi. L’occasion pour Alexandre Jacquin et Jean-Claude Lebois de lui demander dans quel état d’esprit se trouve le président d’un OM observé au microscope ces dernières semaines avec l’affaire Rabiot. « Bien, sincèrement. Quand tu prends de l'expérience dans ce club, tu comprends que tu dois t'extraire des situations d'immédiateté, et avoir une vision plus globale. Sincèrement, je vais bien et je suis confiant. Un mercato fatigue toujours, surtout quand tu as un changement de stratégie au dernier moment, comme le départ de Rabiot, qui n'était pas prévu. Il faut s'adapter, ça demande de l'énergie ».