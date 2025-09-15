Transferts : «Il ne voulait pas venir», il balance sur une recrue XXL de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Benjamin Pavard, dernière recrue majeure de l’Olympique de Marseille, a débarqué en urgence après la trêve internationale, prêté par l’Inter avec option d’achat. Titularisé dès son arrivée contre Lorient, il a marqué son premier but samedi et déclaré sa flamme au club phocéen. Mais l'ancien défenseur Maxime Chanot peine à croire à la sincérité de Pavard.

Benjamin Pavard n’a pas perdu de temps. Prêté par l’Inter à l'OM dans les dernières heures du mercato, le défenseur polyvalent a posé ses valises mercredi et a été aligné dès vendredi face à Lorient (4-0). Rapidement, Pavard s’est adapté au rythme des entraînements et aux exigences physiques imposées par Roberto De Zerbi. Son premier but vendredi soir a couronné une semaine exceptionnelle et a montré que la polyvalence et l’expérience internationale du joueur sont des atouts immédiats pour l’OM.

Pavard évoque le choix de l'OM Après le coup de sifflet final, Pavard a justifié son arrivée à l'OM dans les ultimes heures du mercato. « Je me suis bien senti, j’ai dû rapidement me préparer pour venir ici et faire les tests physiques. Mais je me sens bien dans cette équipe, j’ai été bien accueilli par Medhi (Benatia), le président, le coach et les coéquipiers… Marseille est un club mythique, avec de la ferveur, c’était aussi une volonté de me rapprocher de ma famille » a déclaré le champion du monde 2018.